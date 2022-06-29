Село стало головним форпостом на шляху окупантів до столиці.

Село Мощун на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало головним форпостом, який допоміг виграти битву за оборону Києва. Попри наступ ворогів, українські військові утримали цей населений пункт.

Фотокореспондент УНІАН побував у селі Мощун, щоб показати, що там відбувається зараз.

Внаслідок активних бойових дій у селі не залишилось жодного куточка, який би не зазнав шкоди. Навкруги обстріляні паркани з воротами та зруйновані чи пошкоджені будинки. Попри це, місцеві мешканці доводять, що життя продовжується - у селі вже навіть відремонтували газопровід.

Сліди від куль замальовуються квітами, а жінки сидять на вулиці і спілкуються, ніби й не було тут боїв. Однак наразі у Мощуні залишається лише 40% вцілілого житла, і шлях до довоєнного життя залишається довгим.

Нагадаємо, дещо раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео про те, як українські військові захистили село Мощун на Київщині від російських окупантів.

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