Військові влаштували собі опорний пункт на Оболоні.

У Києві тривають збори військових та резервістів з оборони столиці. Бійці відпрацьовують захист заводів та виробництв та розгортання командних пунктів, а також проводять стрільби на полігоні.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, військові влаштували собі опорний пункт на околицях Києва, на краю Оболоні. Містяни почали скаржитись на звуки пострілів та вибухів, однак боятися нічого. У вправах застосовуються холості набої. Всього в Києві діють чотири навчальні локації – "оборонятимуть" ТЕС, та обласну держадміністрацію.

За планом навчань, бійці мають захистити від ворога підступи до столиці. Навчання триватимуть до 13 серпня, однак їх активна фаза завершується вже сьогодні.

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Раніше повідомлялось, що в акваторії Чорного моря розпочалась активна фаза багатонаціонального навчання "Дайв-2021", до яких залучено сили ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії.

Відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження. До навчань залучено пошуково-рятувальне судно українських ВМС "Олександр Охрименко".

Автор: Дмитро Захаров