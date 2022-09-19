Окупанти звинуватили його в "держзраді".

Так званий верховний суд "ЛНР" "засудив" співробітника ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років позбавлення волі "за держзраду".

Шабанов був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії ОБСЄ на Донбасі, передає РБК.

Його затримали на окупованій Луганщині в середині квітня. Пізніше звинуватили в "передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб".

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Бойовики вважають, що Шабанова нібито завербував "резидент ЦРУ США в Україні, який працював у СБУ".

Також окупанти вигадали, що Шабанов "проходив спеціальну підготовку в США", а потім нібито збирав відомості про переміщення бойовиків "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, у травні російські окупанти поширювали новий фейк про те, що нібито на маріупольському заводі "Азовсталь" знайдені "докази" співпраці ОБСЄ з українськими військовими. При цьому Європа продовжувала мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську.

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