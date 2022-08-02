Усі росіяни, винні у скоєнні воєнних злочинів в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності, наголосили в ОБСЄ.

Чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що передумовою для переговорів з Росією має бути припинення нею усіх бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рау сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та генеральним секретарем ОБСЄ Гельґою Шмід за підсумками переговорів у Києві.

Рау розповів, що сьогодні відвідав Бучу, де побачив приклад надзвичайної жорстокості, яку неможна ніяк пояснити, ніяк виправдати.

"Те, що ми побачили, те, що ми почули, я б назвав це тихий крик придушеної гуманності у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, які були мирними українськими містами, що розвивалися. Усі вони увійдуть до історії як міста, де були скоєні воєнні злочини, була жорстока та насильницька поведінка стосовно цивільного населення. Це демонструє найтемнішу сторону людської природи", - заявив Рау.

"Військові злочини, вчинені російськими військами на території України, не повинні залишитися без уваги, і винні у цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. І міжнародна спільнота має зробити все важливе для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто винний у цих жахливих злочинах", - заявив Рау.

Він закликав Російську Федерацію негайно припинити усіляку ворожнечу та повністю вивести війська з території України, і поважати міжнародно визнані кордони України.

"Припинення усіх військових дій залишається надзвичайно важливим як передумова для подальших перемовин. Насилля не може продовжуватися. Воно має бути зупинене", - наголосив Рау.

Також він сказав, що ОБСЄ буде продовжувати надавати допомогу Україні на шляху до забезпечення миру та стабільності.

При цьому, говорячи про вбивство українських військовополонених росіянами у колонії в Оленівці, Рау сказав, що "ця ситуація є черговим викликом для усіх політиків, юристів і просто чесних, порядних людей". Він сказав, що причина вибуху у колонії в Оленівці має бути розслідувана, засуджена, а винні повинні понести покарання.

Вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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