Російські окупанти почали поширювати новий фейк. Пропагандисти розповідають про нібито знайдені на Маріупольському заводі "Азовсталь" "доказах" співпраці ОБСЄ з українськими військовими.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі
"Тепер на території "Азовсталі" (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон", - йдеться в повідомленні.
При цьому він вказав, що Європа продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську.
"Офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську, але і деякі країни почали "хитатися" в твердості навколо підтримки України", - підсумував Андрющенко.
Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо
17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". Для повернення їх додому планується обмін.