Петро Андрющенко зазначив, що Європа все ще мовчить про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську.

Російські окупанти почали поширювати новий фейк. Пропагандисти розповідають про нібито знайдені на Маріупольському заводі "Азовсталь" "доказах" співпраці ОБСЄ з українськими військовими.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі

"Тепер на території "Азовсталі" (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що Європа продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську.

"Офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську, але і деякі країни почали "хитатися" в твердості навколо підтримки України", - підсумував Андрющенко.

Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". Для повернення їх додому планується обмін.

Вас також можуть зацікавити новини: