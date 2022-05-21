Захисник Маріуполя передав відео документалістам.

Об'єднання BABYLON'13 опублікувало фільм-прощання, знятий українським бійцем Дмитром Козацьким (позивний "Орест") в останній день на оточеному російськими військовими заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Ролик з'явився на сторінці об'єднання у Facebook.

"Фортеця Маріуполь" – це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які знаходяться в оточенні у Маріуполі на "Азовсталі". З початку облоги режисер розмовляє з бійцями полку "Азов", розкриваючи їхні портрети", – йдеться у повідомленні.

"Орест, голова прес-служби полку "Азов", перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з розбитого заводу він зняв щемливий фільм-прощання", – додали у BABYLON'13.

Раніше повідомлялося, як Дмитро Козацький показав останні фотографії з території заблокованої "Азовсталі".

Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони повідомили про початку операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

Для повернення їх додому планується обмін.

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