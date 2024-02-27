Відомо, що вогонь охопив площу приблизно 4500 квадратних метрів.

Ввечері 23 лютого було збито російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50. Зʼявилися супутникові знімки з місця його падіння.

Знімки опублікувала російська служба Радіо Свобода. На них зафіксовано хутір Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ – саме там впав російський А-50.

На кадрах видно сліди пожежі. Відомо, що вогонь охопив площу приблизно 4500 квадратних метрів.

Зазначається, що Україна заявляла про збиття літака. Натомість у Міноборони РФ цю інформацію не коментували. Примітно, що деякі російські телеграм-канали розповсюджували інформацію про те, що причиною падіння літака був "дружній вогонь", як і у випадку зі збиттям іншого А-50 кількома тижнями раніше.

Водночас Британська розвідка вважає, що знищення чергового російського А-50 "ставить під сумнів" ефективність авіації РФ.

Збиття літака А-50: основне

Ввечері 23 лютого було збито російський літак А-50. У той момент він перебував над Азовським морем. Борт впав на території Росії. Відомо, що у літаку перебували 10 росіян – весь екіпаж (пʼять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант) було ліквідовано.

25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що у Росії залишилося всього 6 таких літаків.

"Ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти", – сказав він

Примітно, що це не перший знищений над Азовським морем А-50. У січні 2024 року було знищено ще один такий борт. Тоді також повідомлялося про підбиття літака Іл-22.

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