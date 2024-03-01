Серед знищеного 64 БпЛА Shahed-131/136 та інші, крім того збито 7 БпЛА невизначеного типу.

Протягом лютого протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 228 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, за його словами, було знищено 64 БпЛА Shahed-131/136, 27 БпЛА Zala, три БпЛА Supercam, 116 БпЛА "Ланцет", 14 БпЛА "Орлан-10" та сім БпЛА невизначеного типу.

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"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - наголосив Павлюк.

Втрати РФ в Україні

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тис. 450 знищених окупантів, а також 3 тис. 854 одиниці озброєння та військової техніки противника. Так, знищено 288 ворожих танків, 809 бойових броньованих машин, 878 артилерійських систем, 24 РСЗВ, 28 установок ППО, два кораблі, 939 одиниць автотехніки, 149 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито один гелікоптер, 13 літаків, а також 658 БпЛА та 65 ворожих ракет.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про успішну роботу українських захисників зі знищення російських літаків Су-34/35.

"На жаль, росіяни і м'ясні штурми не припиняють, і як командувач Повітряних сил казав, і м'ясні авіаційні атаки, тобто, не можуть второпати, що тут їх не чекають, що будуть вони дедалі частіше попадати у зону ураження нашої протиповітряної оборони, так як є у нас вже сьогодні засоби, які можуть їх діставати. Так, цих засобів мало, які можуть бити на далекі відстані, але вони є і на півночі, і на півдні, і на сході нашої країни", - сказав Ігнат.

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