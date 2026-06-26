'В нас розв'яжуться руки': в KRAKEN пояснили Білорусі, чому не варто вступати у війну

Сценарій 2022 року, коли колони йшли по Київщині чи Чернігівщині, зараз нереалістичний.

Якщо РФ разом із Білоруссю спробує рухатися в бік України, то в нас розв’яжуться руки для ударів по центрах прийняття рішень у Білорусі. Про це заявив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев в інтерв’ю "РБК-Україна".

"На кордоні з Білоруссю наша оборонна лінія готова. Якщо РФ разом із Білоруссю спробує рухатися в наш бік, наші безпілотні системи та піхотні бригади зроблять усе, щоб ця колона була знищена разом із технікою та особовим складом. Тоді в нас розв'яжуться руки для нанесення ударів по центрах прийняття рішень у Білорусі. Лукашенко це розуміє, тому п'ятий рік єрзає на стільці й не знає, що робити. Ми показуємо на фронті, що можемо нищити ворога", - сказав він.

Військовий підкреслив, що сценарій 2022 року, коли колони йшли по Київщині чи Чернігівщині, зараз нереалістичний. Техніку в такому форматі на фронті вже не використовують, колони просто знищать на підступах.

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"Глобальної загрози великим містам з боку Білорусі наразі немає через ту кількість сил, яка там розташована. Вони можуть накопичувати ресурси, можливі спроби заходу на прикордонні території, у маленькі міста й села (як це робиться в Харківській та Сумській областях для створення так званої буферної зони). На цю загрозу треба адекватно реагувати, що ми й робимо", - зазначив Немічев.

Він додав, що навіть після нашої перемоги провокації та накопичення сил ворогом на кордонах можуть продовжуватися.

Ситуація в Білорусі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ДПСУ зазначили, що в безпосередній близькості до нашого кордону, нарощення ударного угрупування або посилення військових підрозділів та техніки, на щастя, не відбувається. Але, за даними розвідки, вплив Росії на Білорусь продовжується. Вглиб цієї країни відбувається нарощення військових інфраструктурних об’єктів – й полігонів, й баз, де можна розміщувати особовий склад.

В безпосередній близькості до державного кордону України нарощування військ не спостерігається, але залишається певна кількість, яка була "виставлена" у 2022 році. На території Білорусі вони з’явилися після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що нібито з території України є загроза.

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