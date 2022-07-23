Цим ударом РФ поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до попереднього списку ЮНЕСКО.

В Одесі через ракетний удар пошкоджено історичну будівлю Одеського національного художнього музею.

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначає, що сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по Одеському порту, саме туди, де зберігалося зерно, яке повинні були вивезти за кордон.

"Вдарила безпринципно і зухвало. Більше того, цим ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею. На щастя, постраждалих немає, музей негайно почав роботи з ліквідації пошкоджень", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що Одеса - єдине місто в Україні, яке зберегло містобудівну структуру багатонаціонального портового міста, характерну для кінця 18-19 століть, яка, крім українців, відображає вплив численних етнічних спільнот.

За словами Ткаченка, портова частина, за оновленою версією номінаційного досьє, яке незабаром буде подано Україною в ЮНЕСКО, буде входити в буферну зону об'єкта Всесвітньої спадщини. Порт розташований впритул до ключових об'єктів культурної спадщини в історичному центрі Одеси.

"Я в черговий раз закликаю ЮНЕСКО і міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб зупинити удари Росії по мирних містах України та знищення культурної й природної спадщини. Росія не має права бути членом ЮНЕСКО, а тим більше головувати в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначив Ткаченко.

Одеський Національний художній музей:

Довідка УНІАН. Будівля, в якій розташований Одеський Національний художній музей, зведена в період між 1824 і 1828 роками. Автор проекту невідомий. Після закінчення будівництва споруду освідував відомий архітектор Франс Боффо. Першою власницею палацу була графиня Ольга Наришкіна (уроджена Потоцька).

У 1888 році палац придбав Одеський міський голова Григорій Маразлі — відомий громадський діяч, колекціонер і меценат. У 1892 році він передав палац місту з метою створення в ньому музею. Будівля є пам'яткою архітектури.

Удар по Одесі:

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про потрапляння в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправку зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни влучили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Росії Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерріш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

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