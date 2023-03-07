Також зараз зросла активність розвідувальних дронів росіян.

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загальний залп готових до атаки "калібрів" налічує 24 ракети.

Як повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, наразі у морі чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - зазначила Гуменюк.

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Водночас, на її думку, нарощування кількості ракет у морі може бути й елементом психологічного впливу. Так, окупанти хочуть продемонструвати, що мають достатню кількість боєприпасів.

За словами Гуменюк, також спостерігається зростання активності розвідувальних дронів противника, які окупанти намагаються частіше їх запускати з півночі країни, оскільки на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.

Спікер оперативного командування "Південь"полковник Владислав Назаров у Telegram зазначив, що противник продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі, а також нарощує присутність ракетоносіїв. Зазначається, що наразі серед 15 кораблів 2 надводних і 2 підводних ракетоносії.

Новий ракетний удар

Раніше Гуменюк попереджала, що Росія може завдати точкових ракетних ударів по Україні. Також існує ймовірність кількох хвиль ворожих ударів.

За даними Повітряних сил, росіяни щодня завдають по території України по 30-40 авіаударів.

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