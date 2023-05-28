Там зазначили, що історія України є давнім подразником для росіян.

Нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрія Єрмака у Twitter. "Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ... Атака БПЛА. Відповідальність ворога обов'язково буде. Вони програють, а ми переможемо і покараємо", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні у Києві святкують День міста, але цього року заплановані скромні заходи.

Відео дня

Нічна атака дронів

Вночі окупанти запустили по Україні найбільшу кількість дронів-камікадзе з початку війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього було запущено 54 дрони, 52 з яких збила українська ППО. В районі Києва знищили понад 40 дронів. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двох - поранено. Також дрони були збиті над Черкаською і Рівненською областями.

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