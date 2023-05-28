Вночі Україну атакували 54 безпілотники, з яких 52 успішно збили.

Минулої ночі росіяни застосували рекордне число дронів-камікадзе, щоб "привітати" Київ з днем міста. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть його здивувала ця атака.

"О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні "чесноти" — тупість і впертість у різних їх варіаціях", - написав він у своєму Фейсбуці.

До свого повідомлення секретар РНБО прикріпив картинку-мем зі скульптурою "Батьківщини-матері" в Києві, на якій пам'ятник висловлює російським окупантам все, що про них думають українці. Картинка прямо стверджує, що російські атаки проти України ні на що не впливають – навіть на настрій українців.

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Нічна атака на Київ - що відомо

Минулої ночі росіяни запустили проти України велику кількість дронів-камікадзе. Більшість з них було спрямовано до столиці. В результаті падіння уламків збитих безпілотників є незначні руйнування в різних районах Києва. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Пізніше військові заявили, що противник застосував проти України 54 дрони типу "Шахед", що стало наймасовішою атакою за весь час повномасштабної війни. Силам ППО вдалося збити 52 безпілотника, що зробило атаку практично марною.

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