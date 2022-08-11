Серед жінок-військовополонених є медики і прикордонниці.

Понад 130 жінок-військових ЗСУ з маріупольського заводу "Азовсталь" в даний час знаходяться в російському полоні.

Про це під час брифінгу повідомила віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас з "Азовсталі" 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку "Азов", серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування", - уточнила вона.

Верещук наголосила, що Україна буде докладати зусиль для їх звільнення і попросила звернути увагу світової спільноти на невідповідні дії Росії щодо поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, 16-20 травня відбувся вихід захисників Маріуполя з "Азовсталі" на підконтрольну росіянам територію. За твердженням російської сторони, з заводу вийшли 2439 бійців. Представники "Червоного хреста" зареєстрували українських захисників як військовополонених.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня у Червоному Хресті зробили цинічну заяву щодо долі захисників "Азовсталі". Там заявили, що не гарантували безпеку українських військовополонених, які виходили з заводу.

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