Технічне завдання для місії знаходиться в стадії підготовки.

ООН розпочне розслідування нападу на колонію в Оленівці, в результаті якого загинули десятки військовополонених.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив, що запустить місію зі встановлення фактів після того, як Росія і Україна запросять розслідування.

Він сказав, що технічне завдання для місії, для якої буде потрібна згода Росії і України, знаходиться в стадії підготовки.

Теракт в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області прогримів вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК-Євгена Пригожина.

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