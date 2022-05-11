Один такий гелікоптер коштує близько $16 млн.

В районі Ізюму Харківської області українські військові збили ще один російський гвинтокрил Ка-52.

Про це повідомили Збройні сили України (ЗСУ) в Телеграм-каналі.

У повідомленні ЗСУ вказується, що гелікоптер був збитий з польського ПЗРК "Перун" 95-ю ОДШБр.

"Мінус понад 16 млн доларів", - зазначили військові.

Саме стільки коштує цей російський гелікоптер.

Зазначимо, що ізюмський напрямок залишається одним з найбільш складних. Там точаться запеклі бої.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні військові 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влаштували "феєрверки" російським окупантам, вдаривши по їхніх позиціях поблизу Ізюма на Харківщині.

А 1 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що за допомогою вітчизняної установки "Стугна-П" українські військові збили командирський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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