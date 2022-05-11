Українська артилерія зафіксувала позиції загарбників з повітря та потужно вдарила по них.

Воїни 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влаштували "феєрверки" російським окупантам, вдаривши по їхніх позиціях поблизу Ізюма на Харківщині.

Відео атаки з'явилося в Facebook бригади.

На кадрах видно, що позиції окупантів зафіксував український безпілотник. Схоже, загарбники не чекали подарунків від артилерії ЗСУ, але отримали чимало.

Артилеристи вдарили по техніці окупантів, а також по фортифікаціях.

"Вибраний етюд для скрипки та гармати від арти 28 омбр. Намагаючись сховатися від наших лицарів окупанти забули дві істини: наші очі всюди, а наша зброя дістане їх навіть з-під землі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські воїни відбили 12 атак російських окупантів на території Донецької та Луганської областей.

Українські воїни знищили: дванадцять танків; чотири артилерійські системи; дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки; сім автомобілів; дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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