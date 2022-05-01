Ка-52 - це російський бойовий вертоліт, який використовується як командирська машина армійської авіації.

Збройні Сили України продовжують героїчно битися з російськими окупантами, використовуючи всю наявну зброю.

Зокрема, як повідомили в Генштабі ЗСУ, за допомогою вітчизняної установки "Стугна-П" українські військові збили командирський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Українські захисники настільки призвичаїлися знищувати російську техніку, що регулярно ліквідують літальні апарати окупантів за допомогою протитанкової зброї.

Завдяки ПТРК "Стугна-П", яка розроблена в Україні, наші захисники збили Ка-52 "Алігатор" – вертоліт за 16 мільйонів доларів, який вважається командирським.

Зазначимо, Ка-52 - це російський бойовий вертоліт, який використовується як командирська машина армійської авіації. Схоже, що окупанти залишилися ще без однієї командирської одиниці - українські захисники вміло збили елітний вертоліт з протитанкової зброї.

Знищення "Алігатора" "Стугною" відбувається вже не вперше - раніше повідомлялося, що українські військові оригінально ліквідували елітний вертоліт за допомогою протитанкової зброї.

За 66 днів війни окупанти вже втратили 155 вертольотів різних класів, а також 192 літаки.

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