В Радбезі країни-окупанта заявили, що хочуть досягти політико-дипломатичних домовленостей.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

Його цитує російське агентство ТАСС.

"Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", - заявив він.

Патрушев також зазначив, що перемовини між Україною й Росією заморозили нібито через наполяганні представників США й Великої Британії.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна і РФ, безумовно, сядуть за стіл переговорів, але не сьогодні і не на умовах РФ. Він зазначив, що Росія просуває позицію необхідності проведення переговорів саме зараз, тому що зібрала всі свої ресурси на сході України, де зараз йдуть дуже інтенсивні бойові дії.

"Вони мають певну ілюзію, що це той момент, коли треба змусити Україну... через європейське співтовариство і еліту, щоб саме сьогодні ми сіли за стіл переговорів, тому що вони мають ілюзію, що вони на піку своєї готовності", - сказав Подоляк.

Водночас США поки не бачать ознак того, що в найближчому майбутньому можливі дипломатичні переговори між Києвом і Москвою у зв'язку з тим, що Росія не хоче вести їх сумлінно.

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