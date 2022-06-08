За словами помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, Росія не хоче вести їх сумлінно.

США поки не бачать ознак того, що в найближчому майбутньому можливі дипломатичні переговори між Києвом і Москвою у зв'язку з тим, що Росія не хоче вести їх сумлінно.

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід на брифінгу.

"На жаль, ми вважаємо, що поки врегулювання шляхом дипломатичних переговорів не передбачається в недалекому майбутньому. Для цього знадобиться час", - сказала Донфрід.

Вона зазначила, що на даному етапі США не бачать сумлінного підходу з боку РФ до переговорів. Дипломат нагадала слова американського президента Джо Байдена, який раніше назвав своєю метою "допомогти Україні зайняти найкращу з можливих позицій за столом переговорів" з Росією.

"Я думаю, що ці переговори, на жаль, не відбудуться в найближчому майбутньому. І я кажу це тому, що немає ніяких свідчень, що Росія на сьогоднішній день хоче вести сумлінні переговори. На жаль, я думаю, що до них ще далеко", - зазначила Донфрід.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна і РФ, безумовно, сядуть за стіл переговорів, але не сьогодні і не на умовах РФ. Він зазначив, що Росія просуває позицію необхідності проведення переговорів саме зараз, тому що зібрала всі свої ресурси на сході України, де зараз йдуть дуже інтенсивні бойові дії.

"Вони мають певну ілюзію, що це той момент, коли треба змусити Україну... через європейське співтовариство і еліту, щоб саме сьогодні ми сіли за стіл переговорів, тому що вони мають ілюзію, що вони на піку своєї готовності", - сказав Подоляк.

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