Україна не сяде за стіл перемовин на умовах РФ, зазначив радник керівника Офісу президента.

Україна та Росія, безумовно, сядуть за стіл перемовин, але не сьогодні та не на умовах РФ.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що Росія просуває позицію необхідності проведення перемовин саме зараз, бо зібрала всі свої ресурси на сході України, де нині відбуваються дуже інтенсивні бойові дії.

"Вони мають певну ілюзію, що це той момент, коли треба примусити Україну... через європейську спільноту та еліту, щоб саме сьогодні ми сіли за стіл переговорів, тому що вони мають ілюзію, що вони на піку своєї готовності", - сказав Подоляк.

За його словами, Україна та Росія не зараз сядуть за стіл переговорів.

"Ми сядемо за стіл переговорів безумовно, але не сьогодні і не на умовах РФ", - наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися на українську територію. Кремль не оголошував війну Києву, а назвав дії своїх сил "спецоперацією", зокрема, для "демілітаризації" нашої країни.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім обстрілювали та житло мирних жителів. Пізніше між Україною та РФ розпочалися мирні переговори, але вони не привели до припинення бойових дій.

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