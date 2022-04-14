13 квітня в акваторії Чорного моря загорівся російський ракетний крейсер "Москва" з 510 членами екіпажу.

На борту ракетного крейсера "Москва" в результаті пожежі здетонував боєзапас.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ.

"Екіпаж повністю евакуйований. Причини того, що сталося, встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в акваторії Чорного моря загорівся російський ракетний крейсер "Москва" з 510 членами екіпажу, який "послали" біля острова Зміїний.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю занадто серйозні пошкодження, і ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!"

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входить до складу 30-ої дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі у Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований на "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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