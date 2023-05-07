За версією окупантів, так "успішно" відпрацювала їхня ППО.

В Міністерстві оборони Росії продовжують дивувати "дивовижними перемогами". Цього разу окупанти похвалили свою ППО.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ, за ніч засоби ППО нібито збили над Чорним морем аж 22 ударні безпілотники, запущені Україною.

"Вночі над акваторією Чорного моря засобами ППО виявлено 22 ударні українські безпілотники, всі вони знищені", - переконують окупанти.

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Крім того, минулої доби російська ППО нібито перехопила п'ять реактивних снарядів систем залпового вогню HIMARS, оперативно-тактичну ракету "Гром-2" та одну тактичну ракету "Точка-У".

Росію атакують безпілотники

РФ навмисно "хвалить" свою ППО на тлі новин про те, що невідомі безпілотники добираються у віддалені тилові регіони і навіть до Москви.

Кілька днів тому дрони атакували територію Бєлгородської і Брянської областей. Водночас 3 травня дрон вдарив по військовому аеродрому росіян під Брянськом і пошкодив військово-транспортний літак.

Того ж дня було атаковано НПЗ біля Кримського мосту, що постачав Чорноморському флоту паливо. Пізніше, близько 10 00 ранку, стало відомо, що РФ згорнула всі "Калібри" в Чорному морі.

Тоді ж РФ заявила, що два БПЛА атакували Кремль, але були збиті над дахом однієї з веж. Тобто, російська ППО пропустила безпілотники до найбільш захищеного об'єкту в РФ.

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