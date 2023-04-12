Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів.

В тимчасово окупований Скадовськ Херсонської області прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом", - йдеться у повідомленні.

Так, як поінформували в Генштабі, в місто Скадовськ Херсонської області впродовж останніх днів прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих.

Зазначається, що особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

"Водночас, у тимчасово захопленому Росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки", - мовиться у зведенні.

ЗСУ стримали новій атаки ворога - останні новини Генштабу

Нагадаємо, що ввечері в рамках оперативного зведення Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби Сили оборони України відбили 34 ворожі атаки. Найпекельніші бої все ще тривають за Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Також там повідомили, що станом на вечір 12 квітня ворог завдав 19 авіаударів по територіях України. Зі свого боку авіація ЗСУ реалізувала шість атак. Вдалося ліквідувати БПЛА РФ типу "Орлан".

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