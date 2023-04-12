Захисники України, зокрема, поцілили у райони зосередження живої сили супротивника, зазначили у Генштабі.

Українські захисники упродовж доби завдали шість авіаударів по районах особового складу та військової техніки окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. "Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито один ворожий БПЛА типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також одну радіолокаційну станцію.

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

За даними Генштабу, упродовж 11 квітня росіяни понад 70 разів атакували українських воїнів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Місто Мар'їнка була найгарячішою точкою фронту.

Супротивники на нашій землі зазнають величезних втрат. Зокрема, вже ліквідовано 180 050 ворогів, 2 334 дрони оперативно-тактичного рівня, 3 646 танків та 2 770 артилерійських систем.

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