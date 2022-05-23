Знищено 2 безпілотники, 2 машини бойової піхоти і один танк.

Бійці угрупування "Схід" за добу знищили 30 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку", - йдеться у повідомленні угруповання.

Втрати ворога за добу складають: особового складу – 30, танків – 1, БМП – 2 та БПЛА – 2.

Раніше у Міністерстві оборони повідомляли, що російські загарбницькі війська намагаються оточити Збройні сили України та повністю захопити три області.

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