Бійці угрупування "Схід" за добу знищили 30 російських загарбників.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку", - йдеться у повідомленні угруповання.
Втрати ворога за добу складають: особового складу – 30, танків – 1, БМП – 2 та БПЛА – 2.
Раніше у Міністерстві оборони повідомляли, що російські загарбницькі війська намагаються оточити Збройні сили України та повністю захопити три області.