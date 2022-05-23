Ворог також намагається забезпечити стійкість сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Окупанти намагаються оточити угруповання Об'єднаних сил та встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Основна мета противника наразі залишається незмінною - спроби оточити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями, а також забезпечити стійкість сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим", - зазначив він.

За словами Мотузяника, агресор веде інтенсивні обстріли тактичними ракетними комплексами і авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ, зокрема, у Донецькому операційному районі, а також на Слов'янському напрямку.

Крім того, ворог продовжує завдавати удари по території України крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

На Харківському напрямку ЗСУ протидіють підрозділам шостої армії західного військового округу, 41-й армії центрального округу, береговим військам балтійського флоту збройних сил Росії, а також так званим першому і другому армійським корпусам.

Там противник намагається відновити втрачене положення, застосовує розвідувально-вогневі комплекси, веде вогневий вплив по районах зосередження українських військ.

На Слов'янському напрямку українські війська ведуть бої з угрупованням російських військ, яке відновило наступальні дії в районі селища Довгеньке. Ворог веде вогонь і здійснює артилерійські нальоти в районах Вірнопілля та Дібрівного, активно веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

"Донецький напрямок. Там підрозділи наших військ відбивають атаки російських окупантів зі складу 8-ї, 58-ї армії південного військового округу, 90-ї танкової дивізії центрального округу, а також повітряно-десантних військ окупантів. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському і Сєвєродонецькому напрямках, намагаючись оточити підрозділи ОС в районі Сєвєродонецька і Лисичанська і вийти на адмінкордон Луганської області", - розповів речник МОУ.

За його словами, на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ вживають заходів, аби не допустити розширення ділянки вклинення і подальшого просування російських окупантів.

Зокрема, противник наступає у напрямку Сєвєродонецька - тривають активні бойові дії.

"Ворожа атака у селищі Метьолкіне була відбита українськими військами, противник зазнав втрат та відступив. Водночас ворог не полишає спроб форсувати річку Сіверський Донець та шукає місця для її подолання та накопичує у тилових районах техніку понтонно-мостового парку", - додав він.

Водночас на Бахмутському напрямку українські захисники відбивають наступальні дії противника, який за підтримки авіації намагається прорвати оборону наших військ в районах Тошківки, Комишуваха, Василівка, Нова Кам'янка і Миронівський.

"Наразі там тривають важкі бойові дії, для свого успіху противник тримає у готовності до застосування підрозділи другого ешелону і загальновійськові резерви, включно з тактичними ракетними комплексами "Точка-У", - повідомив Мотузяник.

Також на Криворізькому і Миколаївському напрямках противник не припиняє вогневе ураження позицій українських військ, руйнує промислову та соціальну інфраструктуру, застосовує розвідувально-вогневі комплекси у складі безпілотної авіації, реактивну і ствольну артилерію.

На Сіверському напрямку противник з території РФ здійснив артилерійські обстріли позицій сил оборони в районах населених пунктів Грем'яч, Миколаївка, Кучерівка, Спаське. "Подальшому існує ймовірність продовження ракетних ударів по об'єктам військової і цивільної інфраструктури, а також артилерійські обстріли прикордонних районів України для недопущення перегруповування українських військ", - уточнив представник МОУ.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямах наші захисники відбили 11 атак супротивника, і ворог втратив багато техніки.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в українську державу (стартувало рано вранці 24 лютого) станом на 22 травня на нашій землі вже знищено близько 29 тис. 050 супротивників.

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