З 2014 року чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ.

В Україні до 15 років позбавлення волі заочно засудили розвідника "ДНР".

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у порядку спеціального судового розгляду уродженця Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді прокурори довели, що чоловік у 2014 році вступив до воєнізованої групи "розвідувальне управління "ДНР" на посаду старшого розвідника під позивним "Ахмад". "Він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції. Засуджений брав участь у збройному протистоянні в Донецькому аеропорту та ніс службу на блокпостах, розташованих поблизу тимчасово окупованого Донецька і Шахтарська", - розповіли в ОГПУ.

Зазначається, що початок строку відбування покарання засудженому будуть обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання.

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