На початку жовтня окупант ще перебував у розташуванні однієї з військових частин РФ.

В Україні ліквідували чергового "мобіка" з міста Ірбіт (Свердловська область РФ). Він проходив строкову службу на окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє міжнародна розслідувальна спільнота InformNapalm.

Окупант активно вів акаунти в соцмережах. Судячи з даних на цих сторінках, у 2019-2020 роках він проходив строкову службу на 4-й російській військовій окупаційній базі 58-ї армії РФ (в/ч 66431), в окупованому Цхінвальському регіоні Грузії. З його фотоальбому видно, що станом на кінець вересня – початок жовтня 2022 він знаходився в розташуванні однієї з частин ЗС РФ. На світлинах він позує разом з іншими "мобіками" з прапором "танкових військ".

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Як зазначають розслідувачі, російські військовослужбовці в/ч 66431 брали участь в агресії РФ проти України, починаючи з 2014 року.

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

З 24 лютого Сили оборони ліквідували близько 71820 військовослужбовців, серед них 620 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

ЗМІ та блогери неодноразово заявляли, що Росія відмовляється забирати тіла своїх загиблих або зовсім спалює їх, щоб приховати кількість втрат. На Херсонщині окупанти ховають своїх солдатів ще живими.

Водночас жителів Бєлгорода шокувала незвичайна знахідка на смітнику. Там виявили цілий склад цинкових трун, в яких доставляють загиблих російських окупантів. Труни просто викинули на смітнику посеред житлового масиву.

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