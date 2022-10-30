Загарбник воював на боці терористів з 2014 року.

Українські воїни ліквідували Олега Шейкіна - бойовика з окупованої Макіївки, який з 2014 року воював у складі російських терористів. Він дослужився до командира роти і "звання" старший лейтенант, але карма його наздогнала.

Про це повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Ліквідований окупант внесений у базі сайту "Миротворець" за участь у підрозділі бандформування.

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"Шейкін Олег із Макіївки, з 2014 року у складі РОА, командир роти, псевдо старший лейтенант. Зрадника наздогнала карма", – написав Штефан.

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З 24 лютого Сили оборони ліквідували близько 71 200 окупантів, з яких майже тисячу - за минулу добу. Це рекордна кількість ліквідованих за добу загарбників.

ЗМІ та блогери неодноразово заявляли, що Росія відмовляється забирати тіла своїх загиблих або зовсім спалює їх, щоб приховати кількість втрат. На Херсонщині окупанти ховають своїх солдатів ще живими.

Водночас жителів Бєлгорода шокувала незвичайна знахідка на смітнику. Там виявили цілий склад цинкових трун, в яких доставляють загиблих російських окупантів. Труни просто викинули на смітнику посеред житлового масиву.

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