Понад півтисячі російських окупантів потрапили на “концерт Кобзона” за минулу добу / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати, які зазначила Росія з 24 лютого.

Зазначається, що за цей час росіяни втратили 71820 військовослужбовців, серед них 620 окупантів було ліквідовано за минулу добу. 

"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", – наголосили в Генштабі.  

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Крім цього, на війні проти України Росія втратила:

  • танків ‒ 2686 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32);
  • артилерійських систем – 1728 (+4);
  • РСЗВ – 383;
  • засобів ППО ‒ 197;
  • літаків – 275 (+1);
  • гелікоптерів – 253 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1);
  • крилатих ракет ‒ 352;
  • кораблів та катерів ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8);
  • спеціальної техніки ‒ 154.
інфографіка УНІАН

Втрати Росії на війні проти України

Як писав УНІАН,  в суботу, 29 жовтня, росіяни зазнали рекордних втрат на війні проти України. За інформацією Генштабу, за одну добу загарбники втратили майже тисячу осіб. Передусім – на Донецькому та Лиманському напрямках.

Цієї ночі на півдні України ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників та багато ворожої техніки.

Загалом українські захисники за 30-31 жовтня завдали по ворогу 21 удар.

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