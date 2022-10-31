Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати, які зазначила Росія з 24 лютого.
Зазначається, що за цей час росіяни втратили 71820 військовослужбовців, серед них 620 окупантів було ліквідовано за минулу добу.
"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", – наголосили в Генштабі.
Крім цього, на війні проти України Росія втратила:
- танків ‒ 2686 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32);
- артилерійських систем – 1728 (+4);
- РСЗВ – 383;
- засобів ППО ‒ 197;
- літаків – 275 (+1);
- гелікоптерів – 253 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1);
- крилатих ракет ‒ 352;
- кораблів та катерів ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8);
- спеціальної техніки ‒ 154.
Втрати Росії на війні проти України
Як писав УНІАН, в суботу, 29 жовтня, росіяни зазнали рекордних втрат на війні проти України. За інформацією Генштабу, за одну добу загарбники втратили майже тисячу осіб. Передусім – на Донецькому та Лиманському напрямках.
Цієї ночі на півдні України ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників та багато ворожої техніки.
Загалом українські захисники за 30-31 жовтня завдали по ворогу 21 удар.