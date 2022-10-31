Збройні Сили України не збавляють темпів ліквідації ворога.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати, які зазначила Росія з 24 лютого.

Зазначається, що за цей час росіяни втратили 71820 військовослужбовців, серед них 620 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", – наголосили в Генштабі.

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Крім цього, на війні проти України Росія втратила:

танків ‒ 2686 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32);

артилерійських систем – 1728 (+4);

РСЗВ – 383;

засобів ППО ‒ 197;

літаків – 275 (+1);

гелікоптерів – 253 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1);

крилатих ракет ‒ 352;

кораблів та катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8);

спеціальної техніки ‒ 154.

Втрати Росії на війні проти України

Як писав УНІАН, в суботу, 29 жовтня, росіяни зазнали рекордних втрат на війні проти України. За інформацією Генштабу, за одну добу загарбники втратили майже тисячу осіб. Передусім – на Донецькому та Лиманському напрямках.

Цієї ночі на півдні України ЗСУ ліквідували 27 російських загарбників та багато ворожої техніки.

Загалом українські захисники за 30-31 жовтня завдали по ворогу 21 удар.

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