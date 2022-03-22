Це лише попередні розрахунки.

В Україні площа території, що потребує розмінування, становить щонайменше 82,5 тис. кв. км.

Про це повідомляє Асоціація саперів України у Facebook.

Станом на 21 березня 2022 року нашими експертами була підрахована орієнтовна загальна площа небезпечних територій (підозрювані та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, що складає щонайменше 82 525 кв. км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це лише попередні розрахунки.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже четвертий тиждень.

Після невдачі з бліцкригом Києва окупанти зосередилися на бомбардуванні українських міст і терорі мирних мешканців.

З початку вторгнення Збройні сили знищили понад 15 тисяч окупантів і сотні одиниць бойової ворожої техніки.

За попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

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