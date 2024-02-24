Інформацію про знищення окупанта оприлюднив офіцер ЗСУ.

В Україні "вантажем 200" стали начальник штабу батальйону армії РФ, а також кілька важливих військових зі званнями.

Їхні прізвища та обличчя оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (в мережі відомий як "Штірліц"). Згідно з його даними, в Україні успішно ліквідовані:

Полковник Паустьян Роман;

підполковник Мурзєєв Олександр;

начальник штабу батальйону 25 омсбр капітан Собіров Тимур;

капітан Левченко Костянтин;

капітан Какоткін Дмитро;

капітан Герус Олексій;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павло;

В деталях окупанти представлені нижче:

Відео дня

В Україні річниця війни - Сирський виступив зі зверненням

24 лютого - істерична дата в Україні, оскільки саме в цей день ближче до ранку Росія почала бомбардування українських міст два роки тому, давши початок повномасштабній війні.

Сьогодні на честь річниці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив звернення до нації. Він нагадав, що українці ведуть війну з окупантами не 2 роки, а вже 10. І ця війна найбільше побоїще, яке бачила Європа з часів Другої світової: з десятками російських бомб, тисячами ракет - всім тим, що безкарно застосовує по Україні Росія, вказав військовий.

Сирський нагадав, що в перші дні вторгнення ніхто у світі не вірив, що українці впораються. Винятком були сотні тисяч наших людей, які пішли записуватися в ТРО, щоб знищити ворога. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що сила нашої країни полягає в єдності, а за цією єдністю буде і перемога. "Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Тому що світло завжди перемагає темряву!" - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: