Російський полонений / скріншот
Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні".
Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі російського опозиційного політика Марка Фейгіна.
"Будемо приймати рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих або заарештованих їх тримати не вдається", - сказав Арестович.
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