Як затриманих або заарештованих російських полонених тримати не вдається, каже Арестович.

Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні".

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі російського опозиційного політика Марка Фейгіна.

"Будемо приймати рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих або заарештованих їх тримати не вдається", - сказав Арестович.

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