Російський полонений / скріншот

Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні".

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі російського опозиційного політика Марка Фейгіна.

"Будемо приймати рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих або заарештованих їх тримати не вдається", - сказав Арестович.

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