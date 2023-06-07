Чоловік вирішив відмовитись від їжі та вимагає позбавити його громадянства РФ.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону дав 15 років колонії загального режиму художнику з Євпаторії Богдану Зізі, який облив синьою та жовтою фарбами будинок "адміністрації" Євпаторії в окупованому Росією Криму

Як повідомляє видання "Ґрати", перші чотири роки чоловік має провести у в’язниці.

Виступаючи з останнім словом у суді, Зіза заявив, що відмовляється від їжі з 10 липня. Чоловік закликав позбавити його російського громадянства, яке він отримав після спроби окупантів анексувати Крим, та звільнити українських політв’язнів з російських тюрем.

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Зазначається, що ФСБ Росії звинувачує Зізу за статтями "Замах на злочин" і "Терористичний акт" проти Зізи. Йому також інкримінували"тероризм" та "вандалізм з політичних мотивів".

Сам кримчанин звернувся до президента України Володимира Зеленського та попросив включити його до списків на обмін.

Богдан Зіза - що про нього відомо

Як раніше повідомляв УНІАН 16 травня 2022 року окупаційну адміністрацію Євпаторії облили синьою та жовтою фарбою, у чому звинуватили вуличного художника. Довго ніхто не знав, де він зник. Родичі та друзі Богдана весь час намагалися отримати хоча б якусь звістку.

Пізніше у мережі з'явилося відео, в якому Зіза постав з порваною футболкою. Його, ймовірно, били й вимагали зізнатися у скоєному.

У вересні 2022 року кримчанин Богдан Зіза зумів передати адвокатові другий за чотири місяці перебування в СІЗО лист.

"Привіт, мамо. Я падаю на коліна і прошу пробачення... Мені дуже соромно за своє мовчання. Бачу, скільки болю та нещастя я ним приніс. Я намагаюся виправитися. Моя мама – Україна", - йдеться у листі.

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