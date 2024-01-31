Росіяни стверджують, що нібито в літаку Іл-75 загинуло 65 полонених.

Сьогодні повернулися всі ті українські полонені, які мали бути на обміні 24 січня, крім 65, які нібито загинули на борту літаку Іл-76.

Про це сказав керівник прес-секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі агентству УНІАН.

"За тими відомосттями, які є, це всі, хто мали бути минулого разу, крім 65, які нібито були на борту Іл – 76", - сказав він.

Відео дня

Яценко зазначає, що росіяни розповідають, що нібито 65 полонених загинули в літаку. "Вони і тіла не хочуть віддавати. Ми їм кажем, що давайте нам хоча б тіла, якщо вони реально загинули. Поміняйте їх, нам є на кого міняти. Але вони не віддають. Тобто ні живих, ні мертвих", - додав він.

Зрив обміну 24 січня

24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною, але цього не сталося. Росіяни заявили, що нібито впав літак Іл-76, на борту якого нібито була частина українських полонених.

ГУР підтвердив, що того дня дійсно мав відбутися обмін – Україна виконала свою частину домовленостей, привезла російських полонених на обумовлене місце, проте обмін так і не відбувся.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ситуація все ще до кінця не зрозуміла. За його словами, є низка сумнівних деталей у заявах РФ. Зокрема, росіяни "не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну".

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко зазначив, що якщо внаслідок катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 є загиблі українські полонені, то їхні тіла мають повернути Україні.

Втім, за словами представника МКЧХ, для такого обміну має пройти більше часу. На запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища пропагандисти опублікували, зазначаючи, що вони знаходилися на борту знищеного Іл-76, Власенко сказав, що йому про це невідомо.