ЗСУ та їхні лінії постачання залишаються вразливими.

За останні чотири дні бойовики ПВК "Вагнера" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут Донецької області. Наразі лінія фронту проходить по річці Бахмутка у центрі міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter. Зазначається, що Збройні сили України продовжують утримувати західну частину міста.

Українські захисники, зокрема, зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між будівлями.

Відео дня

За даними британської розвідки, оскільки ЗСУ можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій. За оцінкою Міноборони Британії, це може ускладнити силам "Вагнера" спроби продовжити лобовий наступ на захід.

"Однак українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня", - додається у зведенні.

Ситуація у Бахмуті

У Офісі президента заявляли, що у Бахмуті українські захисники знищили основне боєздатне угруповання росіян. Це дозволило підготуватися українським силам оборони до контрнаступу.

За даними Генштабу, російські загарбники минулої доби здійснили невдалі численні спроби штурму Бахмута і загалом продовжують зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках.

Видання The New York Times опублікувало останні супутникові знімки зруйнованого Бахмута.

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