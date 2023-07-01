За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей.

За наказом Міністра оборони РФ Сергія Шойгу з 25 червня розпочалася фізична ліквідація "вагнерівців" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, з них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені росіянами позиції. Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого "підходу" перевищили 50 людей.

"Зачистка внутрішньої підтримки "Вагнера" супроводжується намірами Кремля взяти під контроль "імперію Пригожина" в Африці та на Близькому Сході. Звісно, росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці, як ПВК "Вагнер". Тому, єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС вже попередили лідерів африканських країн, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом", - сказано у повідомленні.

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Там інформують, що один із заступників міністра закордонних справ РФ особисто повідомив президенту Сирії Башару Асаду, що підрозділи ПВК більше не діятимуть самостійно.

"Російська воєнна поліція затримала главу відділення ПВК "Вагнер" в Ес-Сувейді, що на півдні Сирії, та трьох високопоставлених командирів ПВК на авіабазі Хмеймім. Чи втратить ватажок ПВК "Вагнер" остаточний контроль над своєю армією бойовиків, або боротьба за владу лише перейде на новий рівень, поки невідомо. Проте режим Кремля отримав найсильніший удар у спину, який став першим практичним етапом демонтажу путінської системи", - повідомили в ЦПД.

Ситуація з ПВК "Вагнер" - деталі

Російська ПВК "Вагнер" більше не існуватиме у такому вигляді, як до заколоту. Режим Путіна припинить фінансування. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На його переконання, ПВК Євгена Пригожина розпадеться.

Приватна військова компанія "Вагнер" все ще вербує по всій Росії бойовиків для участі у війні проти України. Відбувається це, незважаючи на нещодавню невдалу спробу заколоту Євгена Пригожина, якому належить ця ПВК.

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