Валерій Залужний поділився важливою інформацією щодо війни проти росіян / фото facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив своє бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни проти РФ.

Генерал переконаний, що "найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення перемоги", йдеться у його статті для CNN.

За його словами, головна причина зміни стратегії, способів і форм застосування військ - розвиток військової техніки й озброєння, а особливо - безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

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"Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - підкреслив він.

На думку генерала, чи не головний варіант здобуття переваги - опанування всім арсеналом новітніх, вкрай ефективних та порівняно дешевих засобів, які швидко розвиваються. "Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами", - вважає Залужний.

Головнокомандувач української армії додав, що вже опановуються та розвиваються операції:

  • логістична;
  • зі створення цифрового поля;
  • кіберзасобів та комбінованих ударних дронів;
  • з контролю за радіоелектронною обстановкою.

"...Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом", - зазначається у статті.

На думку Залужного, у поточному році українській стороні необхідно зосередити головні зусилля, зокрема, на створенні системи забезпечення воїнів високотехнологічними засобами.

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Раніше низка ЗМІ поширили інформацію, що президент Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Незабаром ці відомості спростували. 