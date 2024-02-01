У 2024 році необхідно зосередити основні зусилля, зокрема, на створенні системи забезпечення бійців високотехнологічними засобами, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив своє бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни проти РФ.

Генерал переконаний, що "найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення перемоги", йдеться у його статті для CNN.

За його словами, головна причина зміни стратегії, способів і форм застосування військ - розвиток військової техніки й озброєння, а особливо - безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань.

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"Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - підкреслив він.

На думку генерала, чи не головний варіант здобуття переваги - опанування всім арсеналом новітніх, вкрай ефективних та порівняно дешевих засобів, які швидко розвиваються. "Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами", - вважає Залужний.

Головнокомандувач української армії додав, що вже опановуються та розвиваються операції:

логістична;

зі створення цифрового поля;

кіберзасобів та комбінованих ударних дронів;

з контролю за радіоелектронною обстановкою.

"...Вони проводяться за єдиним замислом та планом, узгоджені і взаємоповʼязані, але відрізняються за змістом", - зазначається у статті.

На думку Залужного, у поточному році українській стороні необхідно зосередити головні зусилля, зокрема, на створенні системи забезпечення воїнів високотехнологічними засобами.

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Раніше низка ЗМІ поширили інформацію, що президент Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Незабаром ці відомості спростували.