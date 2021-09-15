Чоловік зізнався, що хотів би позбутися залежності та почати життя спочатку.

Бойовика Артема Костенка затримали на Донбасі. Його перехопили при спробі перетнути лінію розмежування.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС в Facebook.

Чоловік воював на боці бойовиків "ДНР" з 2016 року. За його словами, він служив механіком-водієм танка в батальйоні "Дизель".

При цьому він вказав, що у нього було два командири – один нібито місцевий, а другий – росіянин.

Читайте такожРосійські окупанти поранили бійця ЗСУ на Донбасі"Вони відчували себе там царями", - заявив затриманий, розповідаючи про дідівщину з боку росіян.

Крім того, він повідомив, що бойовики вживають наркотики та алкоголь.

"Всі важкі наркотики, які існують, я вперше спробував у цьому батальйоні", - зізнався Костенко.

Також затриманий запевнив, що нікого не вбив за час служби та кається у скоєному. Костенко заявив, що хотів би позбутися наркозалежності та почати нове життя з сім'єю.

Як раніше повідомляв УНІАН, СБУ затримала одного з організаторів незаконного референдуму 2014 року в Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану виборчу комісію з проведення псевдореферендуму в Новопсковському районі про "незалежність ЛНР".

Автор: Анастасія Горбачова