На фронті - чергове загострення.

Спостерігачі СЦКК на Донбасі вкотре зафіксували грубе порушення перемир'я окупантами - під ворожий вогонь знову потрапили людські помешкання.

Як повідомляє прес-центр ООС у Facebook, 28 серпня близько 14-ї години бойовики обстріляли селище Травневе з автоматичного гранатомета. Ворог вів вогонь з окупованого Гольмівського.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено вікно, стіну, прибудинкова територія приватного домоволодіння по вулиці Центральна, будинок 4. Варто наголосити, що зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Про інцидент поінформовано ОБСЄ, проведено верифікацію наслідків обстрілу. Також оприлюднено кадри з місця події.

Обстріл Авдіївки 28 серпня

Бойовики з ранку 28 серпня гатили з артилерії по Авдіївці. За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. У зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.

В результаті поранено та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.

Ввечері стало відомо про поранення ще двох українських бійців.

Автор: Юрій Годован