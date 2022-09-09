Ворог готується до так званих референдумів і намагається створити видимість великої "явки" народу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає українців, які вже евакуювалися з ТОТ Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей не вірити окупантам, які поширюють прохання швидше повертатись додому та кінцевим терміном вказують 1 жовтня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхня задача – у будь-який спосіб примусити повернутися, їм потрібні "картинки" для їхнього фарсу. Дочекайтесь деокупації – це вже недовго. Не наражайте на небезпеку себе й рідних!" – закликала українців Верещук.

Відео дня

Ворог готується до так званих референдумів і намагається створити видимість великої "явки" народу.

Людей залякують, шантажують тим, що конфіскують їхнє майно та нерухомість, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Варто пам’ятати, що це провокація. Разом з тим повернення на ТОТ – це небезпека для життя та великий ризик вже не виїхати звідти.

Як повідомляв УНІАН, росіяни погрожують "націоналізувати" житло українців, якщо вони до 1 жовтня не повернуться в окуповані населені пункти.

Вас також можуть зацікавити новини: