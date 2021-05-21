Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виправдав колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова, який був засуджений до семи років ув’язнення через катастрофу Іл-76 та загибель 49 військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

"21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова В. М. складу кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Вказується, що рішення суду касаційної інстанції мотивовано тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України, є неправильним.

З повним текстом постанови ККС ВС у справі № 185/12161/15-к (провадження № 51-6169км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Справа про збиття Іл-76: деталі

Літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним у недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію.

11 грудня 2020 року Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду залишила без змін вирок Назарову.

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Автор: Костянтин Гончаров