Результатом таких переговорів може стати проєкт угоди, яку представлять Україні.

Дональд Трамп може ще до своєї інавгурації почати підготовку "мирного плану" по завершенню війни в Україні, і першим його етапом можуть бути непублічні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав він.

За словами аналітика, результатом таких переговорів може стати проєкт угоди, яку представлять Україні. Київ може погодитися на ці умови, або не погодитися, однак у другому випадку США можуть припинити підтримку України, вважає Дікінсон.

Відео дня

З іншого боку, зауважує він, є і більш позитивний сценарій, за якого Трамп спробує публічно посилити позицію України, щоб створити базу для хороших переговорів з Росією.

Аналітик додає, що це станеться в тому випадку, якщо Трамп буде зацікавлений в тому, щоб Київ говорив із позиції сили.

"Мирний план" Трампа

Видання WSJ з посиланням на свої джерела повідомляло, що один із варіантів передбачає відмову України від членства в НАТО на 20 років і заморожування лінії фронту. В обмін на це США продовжать постачати Україні достатню кількість зброї для протистояння можливому повторному нападу Росії.

А видання The Times писало, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Україну можуть змусити відмовитися від окупованих територій і піти на переговори з Москвою. При цьому наразі мало ознак того, що Європа готова самотужки озброювати Київ, якщо США самоусунуться від цієї підтримки.

Вас також можуть зацікавити новини: