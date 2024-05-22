У регіоні виникли проблеми з електропостачанням.

У ніч на середу, 22 травня, російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти Сумської області.

У обласній військовій адміністрації повідомили про "прильоти" безпілотних літальних апаратів типу "шахед" по об'єктам у містах Шостка та Конотоп. Внаслідок атак виникли проблеми з електропостачанням. Наразі на місцях ударів працюють всі необхідні служби.

"Наслідки атаки росіян уточнюються. Ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил безпеки, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", - повідомляється на сторінці Сумської ОВА у соціальній мережі Facebook. Відео дня

Загроза для Сумщини: останні новини

Після активізації РФ на Харківщині очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що окупанти планували одночасно наступати і на Сумську область.

В середині травня в Оперативно-тактичному угрупованні військ "Сіверськ" розповідали, що у російському місті Суджа, що біля кордону з Україною, не фіксували масштабного угруповання окупантів. Водночас зазначалося, що росіяни здатні зібрати свої сили для активізації на цьому напрямку.

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