Вчора у Курську безпілотних влучив прямо у будівлю іншого силового відомства - ФСБ.

Вранці 25 вересня у російському Курську пролунали вибухи, повідомлялося, що центр міста атакували дрони, пошкоджено адмінбудівлю.

Водночас джерела LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомили, що це – наслідки прямого влучання українського безпілотника у будівлю Міністерства внутрішніх справ.

У Курську другу добу підряд лунають вибухи

Вчора у Курську безпілотники гучно привітали Курськ з днем міста - спочатку відбулося пряме влучання у будівлю Федеральної служби безпеки, потім під ударом опинився нафтопереробний завод.

Відео дня

Напередодні ввечері росіяни заявили про знищення безпілотника над Курською областю. Стверджувалося, що БПЛА літакового типу був збитий "черговими засобами ППО".

Сьогодні вранці Курськ знову атакували безпілотники, місцеві паблики публікували відео з димом на горизонті та звуками вибухів. Місцева влада повідомила про пошкодження адмінбудівлі.

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