Місцеві пабліки пишуть, що місто атакує нібито рій безпілотників.

24 вересня видається для Курська справді "вибуховим" днем. Спочатку росіян з днем міста привітав український безпілотник, який прямо влучив у будівлю ФСБ, а тепер місто знову здригнулося від вибухів.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, кілька хвилин тому в Курську прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників та стовп диму.

Місцеві пабліки пишуть, що просто зараз відбувається наліт БПЛА. Російська ППО нібито збила один дрон. Втім, кілька "пташок" ще у небі.

"Чутно вибухи, в місцях збиття піднімається дим", - пише паблік "Типовий Курськ", переконуючи, що перша атака дронів нібито завдала "незначних пошкоджень даху адмінбудівлі", яка виявилася лігвом ФСБ.

"Вибуховий" день Курська

Раніше губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram повідомив, що "український безпілотник атакував адміністративну будівлю у центральному окрузі". Російський чиновник стверджував, що нібито "незначно постраждав дах".

Як пишуть місцеві пабліки, місцеві перед вибухом бачили над містом "літачок" у різних районах міста. Камери відеонагляду зафіксували гучні звуки вибухів.

Джерела УНІАН повідомили, що у російському місті Курськ сьогодні зафіксовано бавовну, бо будівля ФСБ постраждала від прямого влучання.

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