ЗМІ припускають, що "бавовна" завітала до ще одного місцевого колаборанта.

В окупованому Мелітополі Запорізької області близько 6:45 2 травня пролунав одиночний вибух, пише місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Зауважується, що "за характером звуку схоже на підрив чергового колаборанта".

"По вулиці Інтеркультурній промчала поліція з мигалками і сиренами. По місту також мчать швидкі", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

ЗМІ встановлюють, хто зі зрадників "вирушив до Кобзона" цього разу.

Вибухи в Мелітополі - головне

У Мелітополі Запорізької області, який був окупований військами РФ ще навесні 2022 року, постійно лунають вибухи в місцях скупчення загарбників та колаборантів. В останніх у зв'язку з цим почалася справжня паніка.

Але іноді окупанти роблять роботу замість партизанів. 20 квітня росіяни втратили ще одну "пташку" в окупованій Кирилівці. Вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджено ліквідацію поки одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякають на загибель всього екіпажу.

Кількість вибухів у лігвах загарбників помітно стала більшою влітку 2022 року. 10 лютого ракети влучили по окупантах в районі Токмака. Крім того, зафіксовані нові удари по аеродрому, а 5 березня під вогонь потрапили ще дві бази рашистів.

Мелітополь є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога.

У відповідь росіяни будують оборонні рубежі в місті і навколо нього зводять фортифікаційні споруди. Водночас терористи борються з рухом опору.

Вас також можуть зацікавити новини: