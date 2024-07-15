Тактика ворога у Чорному морі наразі обмежується саме міжбазовими переходами, зазначили у ВМС ЗСУ.

Тимчасово окупований Крим сьогодні, 15 липня, залишив останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ.

Про це заявив речник військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. "Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", - наголосив він у соціальних мережах.

У ефірі "Київ24" він підтвердив цю інформацію. "Якщо говорити про якісь знакові речі, то просто зараз наш Крим покидає останній зі складу Чорноморського флоту Росії сторожовий корабель", - сказав спікер.

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За його словами, ця одиниця вийшла у супроводі двох кораблів забезпечення - це не бойові. Він підкреслив, що тактика ворога у Чорному морі наразі обмежується саме міжбазовими переходами. "Це дуже важливо"", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у ВМС ЗСУ розповіли, що російські окупанти розуміють, що розташовувати у Чорному морі свої кораблі для них небезпечно, тому вони використовують там лише підводні човни. За словами Дмитра Плетенчука, підводний човен більш уразливий у пункті базування.

Однак, була така інформація, що навіть у пунктах базування вони їх утримують у напівзануреному стані - залишається лише ходовий місток над водою. Також окупанти малюють на причалі контури підводних човнів, щоб ввести ЗСУ в оману.

Як зазначив Плетенчук, підводний човен - це доволі складна ціль під час перебування під водою, тому противник віддає перевагу застосуванню цих одиниць.

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