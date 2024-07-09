РФ не може просто заховати свій флот в Азовському морі.

Російські окупанти розуміють, що розташовувати у Чорному морі свої кораблі для них небезпечно, тому вони використовують там лише підводні човни, заявив в ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук – речник ВМС України.

"Підводний човен більш уразливий у пункті базування. Однак, була така інформація, що навіть у пунктах базування вони їх утримують у напівзануреному стані – залишається лише ходовий місток над водою. Це як один зі способів. Малюють на асфальті, наприклад, і на причалі контури підводних човнів. Це такі в них засоби введення в оману. Підводний човен – це доволі складна ціль під час перебування під водою, тому вони до застосування цих одиниць і прийшли", – пояснив Плетенчук.

Він також додав, що наразі окупанти не можуть перевести всі свої кораблі з Чорного до Азовського моря, хоча там їм було б значно безпечніше.

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"В Азові вони проводили підготовку свого особового складу, навіть відстрілялися з одного з малих ракетних кораблів проекту "Буян-М" чотирма ракетами. І після цього повернулися знову у пункт базування Новоросійськ. Азов відносно може вважатися для них безпечнішим, оскільки вони максимально звузили прохід Керченською протокою. Але після того, як було уражено деякі об'єкти досить далеко від лінії боєзіткнення – ці кораблі так само полишили акваторію Азову. Та й перебувати постійно в Азові для них не є варіантом – там маневрувати досить складно, там невеликі глибини і невелика кількість маршрутів", – розповів Плетенчук.

Він також зазначив, що окупантам буде доволі складно вивести свої кораблі з Чорного та Азовського моря, оскільки це закрита акваторія. Однак варіанти все ж таки є.

"Покинути закриту акваторію по-тихому не вийде, оскільки прохід каналів лише у надводному положенні відбувається. Тому можна сказати, що вони тут замкнуті. Однак у разі загострення і небезпеки тотального знищення, вони завжди можуть покинути цю акваторію і вийти внутрішніми водами в Каспій. Однак гарантувати нам хоча б якусь безпеку в Азово-Чорноморському регіоні можна лише за відсутності впринципі бойових одиниць Чорноморського флоту", – сказав Плетенчук.

Чорноморський флот Росії

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України вразили Центр забезпечення Чорноморського флоту в Криму. Зазначалося, що удар завдали ракетою Storm Shadow.

Тим часом російські пропагандисти заявили, що РФ знайшла дієвий метод захисту свого флоту проти українських надводних дронів. Однак, йдеться не про ті кораблі, які наразі виконують бойові задачі.

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